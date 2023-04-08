حزب بارزاني:قوباد طالباني “فضائي” لايحق له انتقاد حكومتنا

حزب بارزاني:قوباد طالباني “فضائي” لايحق له انتقاد حكومتنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف المتحدث باسم حكومة إلاقليم جوتيار عادل، السبت، نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني بالموظف الفضائي، مبينا انه لا يحق له الحديث عن تقويض امن السليمانية بسبب عرقلته لاية جهود امنية. وقال المتحدث باسم حكومة إلاقليم جوتيار عادل في حوار متلفز : ان ” الجهة السياسية التي يمثلها قوباد طالباني تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها”.وأضاف ان ” قوباد طالباني نائب فضائي ولا يحق له الحديث عن الحكومة وتفاصيل الخطط الأمنية”. وأشار الى ان ” طالباني جعل الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه”.

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