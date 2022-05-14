حزب بارزاني:كثرة المبادرات أصبحت مثل “وثائق الشرف” بين السياسيين التي لاشرف لها

حزب بارزاني:كثرة المبادرات أصبحت مثل “وثائق الشرف” بين السياسيين التي لاشرف لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، كثرة المبادرات التي تطلقها القوى السياسية دون تطبيقها بـ”المعضلة” بحد ذاتها.وقال المتحدث باسم الحزب مهدي الفيلي في حديث صحفي: “كان من المفترض ان يقدم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مبادرة لحل الأزمة السياسية ولكن الى هذه اللحظة لم تصدر”.وأضاف انه “خلال اليوم المقبلين سيتبين ان كانت هنالك مبادرة ام لا، “مشيراً إلى أن “كثرة المبادرات دون تطبيقها اصبح معضلة”.واوضح، انه “في حال تم اطلاق مبادرة فإنها لن تخرج عن إطار الإتفاقات السابقة فيما يخص حكومة الأغلبية ولكن ستكون بإشراك المستقلين فيها”.

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