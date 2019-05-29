حزب بارزاني:كركوك ليست “طابو” لحزب طالباني

حزب بارزاني:كركوك ليست “طابو” لحزب طالباني
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أربيل/شبكة أخبار العراق- اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني،الاربعاء، الاتحاد الوطني الكردستاني بالتعامل مع محافظة كركوك على أنها “طابو” بأسمه، مشيرا إلى أن كركوك تعتبر حالة خاصة نظرا للخلافات الكبيرة بشأنها.وقال القيادي بالاتحاد علي الفيلي في حوار متلفز ، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني يتعامل مع محافظة كركوك على أنها (طابو) باسمه”، مؤكدا أن “كركوك مدينة كردية ضمن العراق الموحد”.وأضاف الفيلي، “اننا نحتاج الى حكمة وهدوء بخصوص موضوع كركوك نظرا لوجود خلافات كبيرة بشأنها”، مبديا استغرابه من الحديث بأن محافظ كركوك هو حكر على الاتحاد الكردستاني.واعتبر الفيلي أن “الاتحاد اصبح اشبه بسفينة تتلاطمها الامواج”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد ربان لسفينة الاتحاد الكردستاني بعد رحيل مؤسسه جلال الطالباني”. 

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