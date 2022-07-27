حزب بارزاني:لاداعي للتسرع في حسم المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية!

حزب بارزاني:لاداعي للتسرع في حسم المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، جياي تيمور، الأربعاء، أن اتفاق الكرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية قد يطول عدة أسابيع، نافيا وجود أي اتفاق بين الحزبين لغاية الان.وقال تيمور في حديث صحفي، إن “الحزبين الكرديين لم يتفقا بعد على شخصية محددة لمنصب رئيس الجمهورية، وما زال هناك أمل أن يجتمع الحزبان الكرديان في اجتماع حاسم لتحديد شخصية تمثل الكرد وهو الأفضل بحسب اعتقادنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك أفضل من أن نذهب بمرشحين اثنين”.وأضاف، أن “البيت الكردي أن يتفق داخلياً بترشيح شخصية تشغل المنصب من دون إملاءات وتأثيرات القوى السياسية الأخرى”.وأوضح تيمور، أن “فرص مرشح الديمقراطي ما زالت قائمة وبقوة، ونطالب قوى الإطار التنسيقي بأن لا تضغط كثيراً على الكرد، وهناك عدة أيام وربما أسابيع أخرى لنتفق على مرشح واحد للمكون الكردي وباتفاق جميع القوى بضمنها القوى الكردية الرئيسة البارتي واليكتي”.

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