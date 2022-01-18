حزب بارزاني:لاعلاقة لنا بمرشح رئاسة الوزراء

حزب بارزاني:لاعلاقة لنا بمرشح رئاسة الوزراء
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، عن 3 أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، مشيراً الى أن جزءاً من الاطار التنسيقي الشيعي سيشترك بها.وقال شنكالي في حديث صحفي، إن “جزءاً من الإطار التنسيقي بقيادة هادي العامري سيشترك بتشكيل الحكومة حسب التسريبات السياسية، وان لقاء العامري بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان إيجابيا”.وأضاف أن “هناك عدة شخصيات مرشحة لمنصب رئيس الوزراء منها مصطفى الكاظمي ومحمد علاوي وعادل مهودر”.وأوضح شنكالي، “بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية فإنه حظوظ هوشيار زيباري كبيرة جدا بالحصول على الاغلبية داخل مجلس النواب في حال لم يحصل توافق على المنصب بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني”.

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