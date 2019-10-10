حزب بارزاني:لامانع لدينا من تغيير الوزراء الكرد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس، تأييد حزبه لـ”الإصلاحات” التي يعتزم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي إجراؤها، فيما أكد أنه لا مانع من تغيير الوزراء الكرد، اذا ثبت تقصيرهم .

وقال سلام في حديث صحفي، إن حزبه “مع إجراء التعديلات الوزارية والإصلاحات الحكومية التي ينوي القيام بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “.

وأردف: “إذا ثبت تقصير في أداء أي من الوزراء الكرد فلا مانع من تغييرهم”، مشترطا أن “يكون هذا وفقا للقانون وعن طريق تقديم طلب للبرلمان “.

وأضاف أن حزبه “لا يدافع عن الفساد والتقصير، ولكن نطالب بأن تكون هذه التغييرات تراعي ثلاث مسائل هي الشراكة والتوازن والتوافق، وهي المبادئ التي يؤكد عليها دائما رئيس الحزب الديمقراطي من أجل نجاح الحكومة بالمرحلة المقبلة “.

وأشار إلى أن “الإصلاحات يجب أن تكون فنية لا سياسية بحيث لا تنجم عن استهداف سياسي لوزراء وشخصيات بعينها “.