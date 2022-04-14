حزب بارزاني:لانخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية

حزب بارزاني:لانخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، الخميس، أن حزبه لا يخضع لاي ضغوط خارجية أو داخلية.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي مايزال يتمسك بالتحالف الثلاثي كجهة ضامنة لحل المشاكل التي يمر بها البلد”.وأضاف أن “زيارة الوفود الإيرانية الأخيرة إلى أربيل طبيعية وحالها حال الوفود الأخرى، حيث نسعى لبناء علاقات متوازنة مع طهران وغيرها، بما يتلائم مع  مصلحة الكرد والعراق بشكل عام، ولكن لم يتم فيها فرض أي رأي بخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة”.

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