حزب بارزاني:لايحق لحزب طالباني الحصول على أي وزارة

حزب بارزاني:لايحق لحزب طالباني الحصول على أي وزارة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديقراطي الكردستاني، الاربعاء، عن مرشحه لشغل وزارة العدل خلال جلسة الخميس المقبلة، مشيرا الى ان المرشح هو شخصية قانونية مستقلة ولاينتمي الى اي حزب كردي، فيما شدد على عدم أحقية حزب الاتحاد بالاعتراض.وقال المتحدث باسم الحزب ارام بلاتي في تصريح  صحفي له اليوم:ان ‘ الحزب قدم القانوني المستقل حاكم دارا كمرشح لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لطرحه خلال جلسة الخميس المقبلة’. واضاف ان ‘الاتحاد الوطني لا يحق له الاعتراض على ترشيح اي شخصية لوزارة العدل كونه حصل على منصب رئاسة الجمهورية’. واضاف ان ‘ الاتفاقات السياسية الجارية بين الاتحاد والديمقراطي تنص على حصول احدهم على رئاسة الجمهورية فيما ستكون حصة الحزب الاخر جميع المناصب الوزارية في الحكومة وهذا بالفعل ما جرى بعد حصول الاتحاد على رئاسة الجمهورية’.

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