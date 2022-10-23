حزب بارزاني:لايحق لحزب طالباني المطالبة بالوزارات لأنه أخذ رئاسة الجمهورية

حزب بارزاني:لايحق لحزب طالباني المطالبة بالوزارات لأنه أخذ رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، الاحد، حصوله على ثلاث وزارات في حكومة محمد شياع السوداني، مبينا ان الاتحاد الوطني حصل بنقاطه السياسية على منصب رئاسة الجمهورية ولا يحق له الحديث عن اية وزارة. وقال تيمور في حوار متلفز ، إن “القوى الكردية حصلت على أربع وزارات من حكومة محمد شياع السوداني سيكون للحزب الديمقراطي ثلاث منها”. واضاف ان “الوزارة المتبقية ستذهب الى الاتحاد الوطني او اي حزب كردي اخر لفتح باب المشاركة السياسية الكردية لكل الاحزاب في الحكومة الاتحادية”. وأشار تيموز الى ان “الاتحاد انفق جميع نقاطه الانتخابية بعد تمرير عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية ولا يحق له الحديث عن توزيع المقاعد الوزارية من عدمه”.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر كشف في تصريح ، عن وجود خلاف كردي بسبب تمرير رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد والحصص الوزارية.

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