حزب بارزاني:لايوجد أي إتفاق مع حزب طالباني حول مرشح توافقي

حزب بارزاني:لايوجد أي إتفاق مع حزب طالباني حول مرشح توافقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل , السبت , أن حزبه وبعد التصويت على قرار إعادة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيدفع مباشرة بمرشحه ريبير احمد لمنصب الرئاسة، فيما نفى وجود أي اتفاق مع الاتحاد بشأن ذلك.وقال خليل في تصريح صحفي , ان ” الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة شاركوا بقوة في جلسة مجلس النواب للتصويت على إعادة فتح باب الترشيح”.واضف انه ” بعد ان تم التصويت لصالح إعادة فتح باب الترشيح سندفع بمرشح الحزب الديمقراطي الجديد ريبير احمد كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية ” , مؤكدا انه ” لايوجد أي اتفاق بين الديمقراطي والاتحاد الوطني على مرشح لهذه اللحظة ” .وكان مجلس النواب صوت خلال جلسة عقدها، اليوم، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

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