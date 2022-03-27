حزب بارزاني:لا عودة للتوافق في تشكيل الحكومة المقبلة

حزب بارزاني:لا عودة للتوافق في تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني المنضوي في التحالف الثلاثي، صالح عمر، الأحد، أن التحالف الثلاثي مصر على عدم العودة للتوافق بتشكيل الحكومة.وقال عضو الحزب، صالح عمر، في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي مصر على ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية”.وأضاف، أن “جلسة الأربعاء المقبل، ستكون حاسمة كون هناك تحركا على عدد من النواب المستقلين والكتل لإكمال النصاب، والتصويت لصالح مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية”، مشدداً على أنه “لا عودة للتوافق في تشكيل الحكومة”.

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