حزب بارزاني:لا فائدة من الصلح مع حزب طالباني

حزب بارزاني:لا فائدة من الصلح مع حزب طالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، أبرز مستجدات الخلافات مع الاتحاد الوطني داخل إقليم كردستان، فيما بين دور الخلافات على طبيعة المفاوضات مع الحكومة المركزية.وقال القيادي بالحزب، وفاء محمد، في حديث  صحفي، إن “البوادر بين الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني ليست جيدة”، مستدركا “لكن المهم لدى الديمقراطي الكردستاني الان هو المفاوضات مع بغداد”.وأضاف، أن “خلافات البارتي مع اليكتي لن تؤثر على طبيعة المفاوضات مع بغداد”.وأوضح القيادي في حزب بارزاني، ان “الوفد الكردي وصل قبل يومين الى العاصمة بغداد، وكانت المفاوضات إيجابية”، مبينا أن “أعضاء الاتحاد الوطني لم يكونوا متواجدين ضمن الوفد الكردي”.وبين محمد، أن “عدم مشاركة الاتحاد بجلسات الوفد في بغداد (تهرب) ولذلك يحاولون خلق المشاكل لعدم تفعيل الانتخابات”، لافتا الى أن “الاتحاد الوطني تحجج بسبب مشكلة قضائية وهم من يقاطع زيارة الوفود إلى بغداد”.وفي وقت سابق، اتهم القيادي في الاتحاد الوطني، الحزب الديمقراطي بـ”ممارسة عملية التزوير في الانتخابات السابقة من خلال استخدام بطاقات لأشخاص متوفين للتصويت في الانتخابات السابقة”، مشيرا الى ان “سجلات ووثائق الناخبين في كردستان قديمة جدا ولم تحدث منذ وقت طويل”.واشتعلت الخلافات بعد عودة مساءلة تعديل قانون الانتخابات بحسب نظام سانت ليغو الى الواجهة تحت قبة البرلمان بين مؤيد ومعارض واخر يقف على الحداد ينتظر اتفاق الطرفين من اجل اكمال متطلباته. 

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