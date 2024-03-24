حزب بارزاني:لا مناصب تنفيذية لنا في حكومة نينوى المحلية

حزب بارزاني:لا مناصب تنفيذية لنا في حكومة نينوى المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، وجود التفاف سياسي على الحزب الديمقراطي في محافظة نينوى، استكمالا لعملية استهدافه في بغداد.وقال ممو زيني في حديث صحفي، إن “الديمقراطي الكردستاني كان يشكل القوة الثانية في نينوى وحصل في انتخابات مجالس المحافظات ما قبل الأخيرة على ثمانية مقاعد وفي البرلمان على ثمانية مقاعد، ولكنه تعرض للمحاربة بغرض تقليل مقاعده، التي تقلصت في الانتخابات الأخيرة الى 4 فقط”.وأضاف أنه “بعد الانتخابات كان استحقاقنا هو رئاسة مجلس المحافظة، والآن بعد تشكيل اللجان في مجلس محافظة نينوى لم نمنح سوى لجنتين غير رئيستين”.وأشار إلى أن “هناك التفاف سياسي على الحزب الديمقراطي محافظة نينوى، استكمالا لعملية استهدافه في بغداد”.ولم يحصل الكرد على اي منصب ضمن الحكومة المحلية او رئيس ونائب رئيس المجلس، في الوقت الذي بلغ عدد مقاعد الديمقراطي الكردستاني في المحافظة 4 مقاعد من اصل 29 مقعدا، ليأتي ثانيًا بعد تكتل نينوى لأهلها والتي حصلت على 5 مقاعد، وتوزعت المقاعدة الاخرى بين الكتل العربية السنية المختلفة وبقية المكونات الشبك والمسيح والايزيديين.

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