حزب بارزاني:لا نخشى قيادة العراق من قبل الإطاريين

حزب بارزاني:لا نخشى قيادة العراق من قبل الإطاريين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، حل الخلافات على منصب رئاسة الجمهورية  داخل البيت الكردي.وقال القيادي في الحزب دانا جزا في حديث صحفي، إن “حزبه لايشخى من سيطرة الإطار التنسيقي على الأغلبية، وسيطرة الإطار التنسيقي على الأغلبية لا تعني إطلاقا خسارة مرشحنا لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد”.وأضاف أن “منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاقنا الطبيعي، ونتوقع أنه سيحل داخل البيت الكردي، ولن يتكرر مشهد 2018، عندما حسم المنصب داخل البرلمان”.

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