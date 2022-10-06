حزب بارزاني:لا نريد تكرار تجربة 2018 في اختيار رئيس الجمهورية

حزب بارزاني:لا نريد تكرار تجربة 2018 في اختيار رئيس الجمهورية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الخميس، أن منصب رئيس الجمهورية له النصيب الأكبر من النقاط داخل المكون الكردي.وقال سلام في حديث صحفي، إن “منصب رئاسة الجمهورية يحسب له  30 نقطة، من خلال لجان التفاوض التي ستشكل بين الحزبين، لحسم المناصب الوزارية والحكومية”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يريد أن يتم حسم منصب رئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي، ولايتم تكرار تجربة 2018، لذلك نسعى للتفاهم والتفاوض مع الاتحاد الوطني، وفي حال كان للديمقراطي رئاسة الجمهورية، فحتما ستنخفض حصته من الوزارات، ولكن على الأقل وفقا للاستحقاق يجب أن تكون لنا وزارة سيادية”.وأشار سلام إلى أن “الديمقراطي الكردستاني هو الأكثر عددا بالمقاعد داخل المكون الكردي، ومن الطبيعي أن يكون المنصب من حصته، كما يحصل مع المكونات الأخرى ومناصب رئاسة الوزراء والبرلمان”.ويواصل الكردي مباحثاتهم لحسم منصب رئاسة الجمهورية، في ظل تمسك الاتحاد الوطني بترشيح برهم صالح، والحزب الديمقراطي بترشيح ريبر أحمد.

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