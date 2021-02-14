حزب بارزاني:لا نعترف بالمادة 111 الدستورية ولن نسلم نفط الإقليم إلى بغداد

حزب بارزاني:لا نعترف بالمادة 111 الدستورية ولن نسلم نفط الإقليم إلى بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إن حكومة اقليم كردستان  لاتعترف بالمادة 111 الدستورية التي تنص على أن  النفط والغاز ملك للشعب وإذا اردنا نسلم بغداد 250 ألف برميل حتى لو صدر الاقليم مليوني برميل باليوم، فيما اشارت الى ان حصة الاقليم بقانون الموازنة ستحسم هذا الأسبوع بعد زيارة الوفد الكوردي إلى بغداد.وقالت النائب عن الديمقراطي الكوردستاني ميادة النجار ، إن “الإقليم ملتزم بالنص الموجود بقانون الموازنة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام إلى الحكومة المركزية”.وأضافت إن “حكومة الاقليم لا تستطيع تسليم أكثر من 250 ألف برميل إلى بغداد حتى لو صدر الاقليم مليوني برميل نفط باليوم، على اعتبار أن النفط المنتج والمستخرج من الحقول النفطية 430 ألف برميل يوميا حسب تقدير شركة سومو، يذهب منها 150 ألف برميل إلى الشركات المستخرجة، والناقلة للنفط، و30 ألف برميل يذهب إلى الاستهلاك اليومي، وما تبقى من استخراج الكلي للنفط الإقليم هو 250 ألف برميل”.وبينت النجار، إن “الوفد الكوردي سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين لحسم حصة الاقليم مع الكتل السياسية”، مؤكدة ان “حصة الاقليم ستحسم هذا الأسبوع ومن بعدها يتم تحديد موعد للتصويت على قانون الموازنة”.

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