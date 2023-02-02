حزب بارزاني:لا نعترف بالمحكمة الاتحادية

حزب بارزاني:لا نعترف بالمحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألمح الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، الى ايقاف المفوضات السياسية مع المركز في حال الضغط على كردستان في تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية. وقال القيادي بالحزب، وفاء محمد في حديث  صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي أوقف ارسال الرواتب الشهرية من الحكومة المركزية الى إقليم كردستان سيؤثر على المفاوضات بين بغداد واربيل في حال التزمت حكومة السوداني بقرار المحكمة”. وأوضح القيادي في حزب بارزاني، أن “حكومة إقليم كردستان ستتعامل فقط بالاتفاق السياسي المبرم مع حكومة بغداد”، مشيرا الى ان حزبه “لن ينفذ أي قرار يتعارض مع الاتفاقات السياسية”. واثار قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير والمتعلق بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بشأن إرسال الأموال إلى إقليم كردستان جدلا واسعا رغم ان الدستور العراقي يؤكد ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للجميع.وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، رفضت حكومة إقليم كردستان في بيان لها القرار ووصفته بأنه غير دستوري، وانتقدت بشدة المحكمة وعدّتها محكمة غير دستورية ولا يمكن أن تبت في القرارات كمحكمة اتحادية.

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