حزب بارزاني:لجان فنية تدرس مشروع قانون النفط والغاز

حزب بارزاني:لجان فنية تدرس مشروع قانون النفط والغاز
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، أن الكرد متوافقين على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت، مشيراً الى أن لجاناً فنية تدرس هذا الموضوع.وقال شنكالي في حديث صحفي، ان “قانون النفط والغاز هو أحد أهم بنود الاتفاق السياسي لتشكيل ائتلاف ادارة الدولة، والاتفاق على تشريعه في غضون فترة لا تتجاوز الستة اشهر”.واضاف: “هنالك اليوم لجان فنية تدرس هذا الموضوع، وهناك الكثير من القوانين التي تتم دراستها وقد تتم الاستشارة بخبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل الى صيغة مثلى، في مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي في كل اطيافه ومكوناته في بغداد واقليم كوردستان ووفق الاطار الدستوري للعراق”، مشيرا الى ان “الكرد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت”. ولفت الى أن “بغداد تريد ايضاً تشريع القانون بسرعة، لكن فيه الكثير من التفصيلات التي يجب التفاهم حولها، ومع ذلك حسب الاتفاق السياسية لائتلاف ادارة الدولة يجب ان يكون هنالك تشريع للقانون، لكن التفصيلات بحاجة الى وفود فنية واختصاصية لوضع لمسات هذا القانون المهم، ويجب ان توضع وفق اليات تخدم ابناء الشعب العراقي وصيغة يتفق عليها اقليم كوردستان وبغداد”.وأوضح شنكالي أن “الامور سارية بهذا الاتجاه، لكن السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا الى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول الى الامور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *