حزب بارزاني:لدينا (11) منفذا حدوديا غير رسميا وهي تحت تصرف العائلة!

حزب بارزاني:لدينا (11) منفذا حدوديا غير رسميا وهي تحت تصرف العائلة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، بوجود 11 منفذا حدوديا غير رسمي في الاقليم تحت سيطرته، مبينا ان تلك المنافذ لن تضر امن البلاد القومية.وقال عضو الحزب وفاء محمد في حوار متلفز ، إن إقليم كردستان العراق يمتلك خمسة منافذ حدودية رسمية و11 غير رسمية الا انها تابع لحكومة كردستان”.واضاف ان “تلك المنافذ غير الرسمية لا تضر بالامن القومي العراقي وتسخدم من قبل المهريبن”.وبشأن سيطرة قوة من البيشمركة على ابار النفط في كركوك ذكر محمد ان “حكومة الإقليم نفت الاتهامات بأرسال قوات الى ابار كركوك و على شركة نفط الشمال مقاضاة الاقليم اذا صحت تلك الانباء”. 

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