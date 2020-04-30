حزب بارزاني:لم تتم مناقشة أسماء الوزراء الكرد مع الكاظمي لغاية الأن

حزب بارزاني:لم تتم مناقشة أسماء الوزراء الكرد مع الكاظمي لغاية الأن
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس (30 نيسان 2020)، حقيقة ترشيح وزير الاعمار والإسكان الحالي، بنكين ريكاني، إلى منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.وقال سلام في حديث صحفي، إنه “حتى الآن لم تتم مناقشة أسماء الوزراء الكرد مع رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي”، مشيراً إلى أنه “لم يتم تسمية أي شخصية لحقيبة معينة بشكل رسمي”.وأضاف، “بنكين ريكاني شخصية مهنية وله تقدير عالي في الحزب وهو محل تقدير باقي الأحزاب والكتل السياسية ولكن لم يجر طرح أي اسم بعد رفض تولي فؤاد حسين”.وأشار إلى أن “الديمقراطي الكردستاني لايتمسك بشخصية معينة وهو ضد شخصنة السلطة والمناصب بالنسبة له وسيلة وليست غاية وعلى هذا الأساس لم نتمسك لا بفؤاد حسين ولا بغيره”.وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام، انتشار قوائم مسرّبة تضم أسماء الكابينة الوزارية، بينهم اسم ريكاني مرشحاً لوزارة المالية.يشار الى أن ريكاني كان قد صرح في وقت سابق، بأن “أسوأ مهنة في العالم، هي أن يكون الانسان وزيراً في العراق”.

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