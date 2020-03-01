حزب بارزاني:لم نتوصل إلى إتفاق مع علاوي لغاية الأن

حزب بارزاني:لم نتوصل إلى إتفاق مع علاوي لغاية الأن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار،  الأحد،  أن حزبه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي لغاية الان بشأن عملية تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال الصفار في تصريح  صحفي، إن “المشهد السياسي يتغير في لحظات ولازلنا ننتظر الموقف النهائي من القيادات السياسية”.وأضاف، أن “الضبابية ماتزال تخيم على عملية تمرير حكومة علاوي حتى اللحظة”، مبينا أن “الساعات القادمة ستشه الإعلان عن الموقف الرسمي لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني داخل مجلس النواب”.وكان النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني امين بكر أكد في تصريح سابق ، أن القوى السياسية الكردستانية لم تتلق أي تنازالات من قبل رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي. 

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