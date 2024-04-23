حزب بارزاني:لم نناقش مع أردوغان رفع الحظر التركي على مطار السليمانية

حزب بارزاني:لم نناقش مع أردوغان رفع الحظر التركي على مطار السليمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، الثلاثاء، أن قضية الموقف التركي من السليمانية لن تتم مناقشتها في مباحثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بغداد وأربيل .وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن “الحظر المفروض على مطار السليمانية، جاء بعد تقرير من المخابرات التركية أكد وجود نشاطات لحزب العمال الكردستاني والفصائل المقربة منه في المطار”.وأضاف أن “تركيا لديها شروط يجب على الاتحاد الوطني الكردستاني تلبيتها كمقدمة لرفع الحظر المفروض عليها وإعادة التعاون مع ثاني محافظات كردستان،وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي،أن السليمانية هي مدينة عراقية تخضع للقوانين الاتحادية.واوضح سورجي في حديث صحفي، أن “السليمانية مدينة عراقية وليس فيها أي تواجد لجماعات إرهابية أو خارجة عن القانون وأي تجمع أو دخول لأشخاص سواءً برا أو جوا يتم عبر علم الحكومة الاتحادية“.وأضاف أن “الحكومة العراقية ومن خلال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطالبة بإبعاد هذه النظرة والتهمة التي تتهم بها السليمانية من قبل تركيا .وبين أن “السليمانية تدفع ضريبة تحريض يمارس من قبل حزب بارزاني ومعلومات مغلوطة، وفي الحقيقة لا يوجد أي نشاط لأي جماعة إرهابية في المدينة“.وتتهم تركيا، محافظة السليمانية بإيواء “قادة ومسلحي حزب العمال الكردستاني”، وفرضت حظرًا على التنقل من تركيا الى مطار السليمانية وعلى العكس، بتهمة ان المطار يتم استخدامه من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني.

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