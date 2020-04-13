حزب بارزاني:لن تمر حكومة الكاظمي دون تحقيق شروط الكرد

حزب بارزاني:لن تمر حكومة الكاظمي دون تحقيق شروط الكرد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة نجار ، الاثنين، أن تصويت الكتل الكردستانية على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مرهون بعدة شروط.وقالت نجار في تصريح  صحفي، إن “شروط الكتل الكردستانية هي تطبيق المادة ١٤٠ وملف البيشمركة وملف النفط وكذلك استحقاق الكرد في التمثيل الوزاري”.وأضافت النجار أن “الكثير من الملفات المهمة والعالقة بين الإقليم والمركز تتطلب حلا جذريا”، مبينة أن “استحقاق الكرد ثابت وننتظر انطلاق المباحثات الرسمية بين الوفد المفاوض ورئيس الوزراء المكلف”.وكان النائب عن تحالف الفتح حنين القدو أكد في وقت سابق، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواجه جملة معوقات وتحديات قد تكون عائقا أمام قدرته لتشكيل الحكومة والحصول على الثقة اعضاء مجلس النواب. 

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