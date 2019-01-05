حزب بارزاني:لن نتنازل عن “حصتنا” في حكومة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال شكر، السبت (5 كانون الثاني 2019)، عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية بشأن اكمال الكابينة الوزارية، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للمساواة بما تبقى منها.وقال شكر في حديث صحفي له اليوم: إن حزبه “لن يقبل بسياسة فرض الامر الواقع من خلال اخضاعه لرغبات الاخرين وخاصة الذين كانوا شركاء له في مراحل مهمة”.وأضاف، أنه “حتى اللحظة لا يوجد اتفاق على تسمية ما تبقى من الكابينة الوزارية خلال الجلسة المقبلة بسبب الخلافات على الوزارات الثلاثة، ونحن نصر على استحقاقنا ولن نتنازل عنه”، داعياً “رئيس الوزراء ان يتعامل مع الجميع بمساوة ولا يفضل طرفاً سياسياً على طرف آخر”.وأشار إلى أن “الاتحاد الوطني حصل على منصب رئاسة الجمهورية عن طريق الانتخاب وليس على طريق الاتفاق السياسي وعدد النقاط، لذلك نحن نمتلك 21 مقعداً وهناك كتل حصلت على 10 مقاعد اخذت وزارة”.وكان الاتحاد قد رشح، في وقت سابق، القيادي في الحزب خالد شواني للحصول على وزارة خدمية في الحكومة الجديدة.