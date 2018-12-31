حزب بارزاني:لن نتنازل عن “حصتنا” في حكومة عبد المهدي

حزب بارزاني:لن نتنازل عن “حصتنا” في حكومة عبد المهدي
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أربيل/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار سعيد، الاثنين (31 كانون الاول 2018)، أن حزبه لن يتنازل عن استحقاقه الانتخابي في الحصول على حقيبة وزارة العدل، مطالبا بإعادة جميع المناصب التي سحبتها حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من الحزب.وقال سعيد في حديث صحفي له اليوم:، إن “الحزب الديمقراطي لن يتنازل عن استحقاقه الانتخابي في الحصول على وزارة العدل”، مطالبا “بإعادة جميع المناصب التي سحبت من الكرد في الدورة الحكومية الاخيرة على اثر توتر العلاقات بين بغداد واربيل .”واضاف، أنه “من بين المناصب التي هي من حصة الحزب الديمقراطي، رئاسة اركان الجيش، واثنين من الهيئات المستقلة وعدد من وكلاء الوزراء والمدراء بالإضافة الى اعادة حصة الكرد في الجيش العراقي وباقي صنوف المؤسسة الامنية. “واشار النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الى ، أن “تمثيلنا لا يقتصر على الكابينة الحكومية فهذا استحقاق كل حزب وكل مكون مشارك بالعملية السياسية وسنطالب رئيس الوزراء في الفترة المقبلة بإعادة مناصبنا التي سحبت في عهدي المالكي والعبادي”.

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