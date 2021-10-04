حزب بارزاني:لن نتنازل عن منصب ” رئيس الجمهورية”

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وزير النفط:وصول سعر النفط لسعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما
سفير العراق في مصر:بدء تفعيل اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين
(4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب المتنفذة لشهر أيلول الماضي
صالح:مؤسسات الدولة غير قادرة على تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية
وزارة النفط تناقش مع شركة” سونانغول الانغولية” تطوير حقل القيارة النفطي
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التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
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البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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