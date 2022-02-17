حزب بارزاني:لن نحترم حكومة بغداد ولا محكمتها الاتحادية

حزب بارزاني:لن نحترم حكومة بغداد ولا محكمتها الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل , الخميس , قرار المحكمة الاتحادية ذو جنبة سياسية ويتقاطع مع الدستور وان توقيته غير مناسب, مشيرا الى ان الإقليم سيدافع عن حقوقه وفق دستوره.وقال خليل في تصريح صحفي , ان ” قرار المحكمة الاتحادية ذو طابع سياسي وعدواني غير مسلح على الإقليم بحسب وصفه وان توقيته غير مناسب ” , مبينا ان ” قرارات المحكمة الاتحادية ليست لها علوية على الدستور وقرارها الأخير يتقاطع مع الدستور ” .وأضاف ان ” حكومة الإقليم ستدافع عن حقوقنا الدستورية وفق دستور الإقليم المتعلق باحتفاظنا بالحقوق الكاملة للابار النفطية المستكشفة بعد المصادقة على الدستور ” , موضحا ان ” هناك فرق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حيث نص الدستور الاتحادي على حق الإقليم بممارسة اختصاصاته وفق ما ينص عليه دستور الإقليم ”.وأشار خليل ان ” الإقليم سيلتزم بتسليم 250 الف برميل الى الحكومة الاتحادية .

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