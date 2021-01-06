حزب بارزاني:لن نحتفل بعيد الجيش العراقي لأنه لايمثل الكرد!!

حزب بارزاني:لن نحتفل بعيد الجيش العراقي لأنه لايمثل الكرد!!
آخر تحديث:

 أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد شيرزاد حسن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، بعدم  الاحتفال بعيد الجيش العراقي لنه لايمثل الكرد .وقال حسن في حديث صحفي، إن “التمثيل الكردي في الجيش العراقي ما يزال أقل من مستوى الطموح، ولا يتجاوز عدد أصابع اليد”.وتابع انه “لا يسمح للكرد بتولي قيادات الفرق والأولوية داخل الجيش العراق”، على حد قوله.وأضاف أنه “حتى الآن لا يشعر الكرد بتمثيلهم الحقيقي داخل الجيش العراقي، لذلك لا يحتفلون بذكرى تأسيسه ومع ذلك نحن نكن كل الاحترام للجيش الحالي”.وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن يوم غد دوام رسمي في جميع المؤسسات الحكومية رفم تعطيل الدوام ببقية انحاء العراق بمناسبة عيد الجيش.يذكر ان البيشمركة تعتبر جزء من المنظومة الدفاعية الوطنية  تجهيزاتها ورواتبها من الخزينة الاتحادية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *