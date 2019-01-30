حزب بارزاني:لن نرجع إلى كركوك حتى”طرد قوات الاحتلال منها”

حزب بارزاني:لن نرجع إلى كركوك حتى”طرد قوات الاحتلال منها”
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، الاربعاء، ان سبب تأخير حوارات تشكيل حكومة اقليم كردستان ورؤيتها النور عائدا للاتحاد الوطني الذي يريد زج ملف كركوك بالحوار ،وقال عمر، في حديث صحفي له اليوم، ان “الديمقراطي الكردستاني يرى ان العودة الى كركوك في الوقت الحالي غير ممكنة في ضوء عدم توفر الشروط المناسبة للعودة ومنها خروج العسكر من المدينة وتطبيع الاوضاع الامنية وعودة البيشمركة والغاء قرارات محافظ كركوك التعسفية بحق الكرد “.واضاف ان ” عدم تحقيق الشروط تصعب من عودتنا الى كركوك في حين ان الاتحاد يريد زج ملف كركوك بالحوار وجعله شرطا للمضي بحوارات تشكيل الحكومة ويرى ضرورة اختيار محافظ جديد في الوقت الحالي “.

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