حزب بارزاني:لن نسمح بدخول قوات من بغداد للسيطرة على منافذنا!!

حزب بارزاني:لن نسمح بدخول قوات من بغداد للسيطرة على منافذنا!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس (16 تموز 2020)، رفضهم إرسال قوات عسكرية للسيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان.وقال سلام في حديث صحفي، إن “هذه الدعوات هي سياسية وهدفها الهيمنة على الإقليم والتصعيد، وذلك لأنه بالأساس توجد لجان فنية تابعة للحكومة الاتحادية”.وأشار إلى أن “قوات البيشمركة ليست عاجزة عن القيام بأية مهمة، وهي جزء من منظومة الدفاع، وفي كردستان هناك حكومة وبرلمان ولا يمكن التجاوز عليهما”.وأضاف، أن “الإقليم مستعد لأي حل فني يتعلق بإدارة المعابر والوضع فيها، ولكن الحلول العسكرية مرفوضة، ونحن على استعداد لأية حلول إدارية وفنية، وهي خاضعة للنقاش وفقا للدستور”.ولفت إلى أن “الوضع في معابر الإقليم جيد جيدا، وإذا كانت هناك بعض الإشكاليات فتُحل من خلال المؤسسات الرسمية في كردستان”. وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو مجلس النواب، فالح الخزعلي، أن هناك 10 منافذ في إقليم كردستان غير خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، مشددا على ضرورة أن تشمل الحملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلك المنافذ ايضا.وقال الخزعلي في حديث صحفي، إن “القوى السياسية مع الحملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للسيطرة على المنافذ الحدودية وابعاد الفاسدين عنها”.وأضاف، أن “الأمن لا يمكن أن يتجزأ، بالتالي يجب ان تشمل تلك الحملة المنافذ الحدودية الموجودة في اقليم كردستان”، مؤكدا ان “هناك اكثر من 10 منافذ في كردستان لا تخضع إلى سيطرة الدولة، ولا تصل إيراداتها الى خزينة الدولة”.وشدد على ضرورة “تشديد الاجراءات لمنع عمليات التهريب والفساد في عموم منافذ البلاد”، موضحاً أن “التركة السابقة لا يتحملها الكاظمي، لكن الاجراءات يجب أن تُطبق على الجميع”.قبل ذلك، دعا زعيم ميليشيا العصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى بسط السيطرة على منافذ إقليم كردستان.

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