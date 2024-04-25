حزب بارزاني:لن نشارك في الانتخابات إلا بعد خنوع الجميع لمطالبنا

حزب بارزاني:لن نشارك في الانتخابات إلا بعد خنوع الجميع لمطالبنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، تأجيل الانتخابات والمشاركة فيها من عدمه، فيما أكد استمراره بالمقاطعة لحين تصحيح الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية. وقال شعبان في حديث  صحفي: إن ” حزب بارزاني هو القرار الأول في الإقليم ولن نشارك بالانتخابات إلا بعد تنفيذ مطالبنا  من  ضمنها إلغاء قرار المحكمة الاتحادبة  الخاص بإلغاء الكوتا ، لأن المحكمة الاتحادية فرضت شروطًا غير قانونية”، على حد تعبيره. وأضاف، أنه “حتى لو تم تأجيل الانتخابات فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيبقى مقاطعًا، إذا لم يتم تعديل الإجراءات التي اتخذت ضد الإقليم من بينها إعادة الكوتا لأنها في صالح فوزنا الانتخابي إذا ما قررنا المشاركة بعد التصحيح.”

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