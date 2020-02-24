حزب بارزاني:لن نصوت لحكومة علاوي دون تخصيص” حصتنا”

حزب بارزاني:لن نصوت لحكومة علاوي دون تخصيص” حصتنا”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة محمد اسماعيل ، الاثنين، أن موقف حزبها ثابت بمقاطعة جلسة منح الثقة للحكومة لغاية الان، مشيرة إلى أن العدول عن القرار متوقف على حصول الكرد على استحقاقهم.وقالت إسماعيل في تصريح صحفي، إن “موقفنا ثابت بعدم حضور الجلسة الاستثنائية المقررة لمنح الثقة للحكومة حتى اللحظة”، مبينة أن “حضور الحزب الديمقراطي الكردستاني جلسة نيل الثقة لحكومة علاوي مرهون باستحقاق الكرد بالتمثيل الوزاري”.واعتبرت إسماعيل، أن “تشبث علاوي بقضية المستقل والتكنوقراط كذبة لايمكن تصديقها”، مشيرة إلى أن “لدى التحالف الكردستاني تمثيل نيابي ما يمنحه حق التمثيل في الحكومة الجديدة”.وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان أكد، امس الاحد، ان علاوي ابدى مرونة مع الكرد والسنة خلال الساعات الماضية، على عكس مواقفه السابقة. 

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