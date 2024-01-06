حزب بارزاني:لو قصفنا (100)درون يومياً لن ندخل بالصراع الإيراني الأمريكي

حزب بارزاني:لو قصفنا (100)درون يومياً لن ندخل بالصراع الإيراني الأمريكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، السبت، أن تكون الطائرة المسيرة التي استهدفت امر لواء ميليشيا حشد النجباء المدعو  طالب مشتاق السعيدي  قد أقلعت من مدينة أربيل.وقال سلام في حديث صحفي، إن “هذه المعلومات غير صحيحة ومن يطلقها هدفه خلط الأوراق وزج إقليم كردستان عنوة بالصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أننا كررنا بأنه لو تم قصفنا بـ 100 درون يوميا فلن ندخل بهذا الصراع”.وأضاف أن “إقليم كردستان وقف على الحياد ومثلما نرفض استهداف أربيل بالصواريخ والمسيرات، فأننا نرفض أي انتهاك لسيادة العراق، ومنها الذي حصل يوم الخميس الماضي ونؤكد بأن التصعيد يضر بالعراق والاستقرار بشكل عام”.وكانت طائرة مسيرة قصفت ظهر الخميس الماضي مقراً لميليشيا الحشد الشعبي في شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد أسفر عن مقتل المسؤول العسكري في ميليشيا النجباء المدعو “أبو تقوى السعيدي” واحد مرافقيه وإصابة 8 آخرين.

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