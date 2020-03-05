حزب بارزاني:ليس لدينا فيتو على أي مرشح شيعي لرئاسة الوزراء

أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الخميس (05 آذار، 2020) عن موقف حزبه والمكون الكردي، من تولي زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، منصب رئاسة الوزراء.

وقال باجلان في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي، والكرد غير معنيين بمسألة اختيار رئيس الوزراء، لأن الكتل الشيعية هي من ترشح لهذا المنصب حصرا، ولكن ليس لدينا فيتو ضد أي مرشح اطلاقا بما فيهم المالكي”.