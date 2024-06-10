حزب بارزاني:مجلس كركوك سيباشر أعماله بعد عيد الأضحى

حزب بارزاني:مجلس كركوك سيباشر أعماله بعد عيد الأضحى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف محمد كمال القيادي بالحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، الاثنين، عن توصيات أرسلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يعقد مجلس محافظة كركوك بعد عطلة عيد الأضحى.وقال كمال في مؤتمر صحفي ، إن “زيارتنا للنائب ارشد الصالحي هي ضمن اعمال التواصل مع شخصية برلمانية وكركوكية نعتز بها ونعمل معا على إنقاذ كركوك مما وقع فيه من غياب المجلس وغياب الشرعية وكركوك بحاجة الى مجلس وأعضاءه يباشرون مهامهم”.وأضاف كمال أن “توصيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو ان يباشر مجلس كركوك مهامه بعد عطلة عيد الاضحى وحزب البارتي سيكون الداعم للأخوة والأخوات في المجلس للعمل على تفعيل عمل المجلس وتوفير الخدمات لجميع مكونات المحافظة”.

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