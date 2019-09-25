حزب بارزاني:مد الأنبوب النفطي بين العراق وتركيا يتطلب استحصال موافقة حكومة مسرور

بغداد/شبكة أخبار العراق- رد عضو برلمان إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي، بهجت علي، اليوم الاربعاء، على الأنباء التي تحدثت عن عزم الرئيس التركي أردوغان مناقشة مد أنبوب للنفط بين البلدين، خلال زيارته المرتقبة إلى العراق. وقال بهجت علي، في حديث صحفي، إن “حكومة الإقليم لن تعترض على أي خطوة تقوم بها الحكومة الاتحادية في مجال النفط أو توقيع العقود، لكن تلك القرارات، وبحسب الدستور، يجب قبلها إقرار قانون النفط والغاز كخطوة أولى، ليعرف الجميع ما له وما عليه، ويتم تنظيم الملف النفطي بقانون ولا يبقى خاضعا للمزايدات السياسية”.وأضاف علي، أن “مد أنبوب نفطي بين العراق وتركيا يوجب على الحكومة الاتحادية التشاور مع الإقليم، لأنه سيمر بمنطقة تابعة إداريا لكردستان، ويتم التنسيق بهذا الشأن مع حكومة الإقليم، لتأمين الظروف المناسبة للتصدير”.وكان مصدر مطلع، قد أفاد الأحد (22 أيلول 2019) عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، الشهر المقبل.وافاد المصدر،إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور العاصمة بغداد الشهر المقبل”، مبيناً أن “أردوغان سيناقش مع المسؤولين العراقيين، خلال الزيارة، مد أنبوب للنفط بين العراق وتركيا”.