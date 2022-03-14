حزب بارزاني:مرشحنا لرئاسة الجمهورية “ريبر البارزاني” سيمر بأريحية

حزب بارزاني:مرشحنا لرئاسة الجمهورية “ريبر البارزاني” سيمر بأريحية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين ، عن إمكانية تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية ، لافتا إلى أن المكلف ريبر أحمد سيمرر باريحية داخل مجلس النواب .وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان في تصريح  صحفي، إن “هناك خيارين لتمرير رئيس الجمهورية اولهما التوافق والتفاهم مع بقية الكتل السياسية لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد”.وأضاف أن “الأمر الثاني هو تعويل الحزب الديمقراطي الكردستاني على حلفائه في التحالف الثلاثي لتحقيق نصاب برلماني وتمرير مرشحه باريحية تامة”.وأشار سلمان إلى أن “التوافق بين القوى السياسية لتمرير رئيس الجمهورية يصب في مصلحة الجميع في حال اتفق الجميع على ريبر أحمد”.وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي أكد في تصريح سابق، ان حزبه لم يتلق اشعارا بشان التشاور حول منصب رئيس الجمهورية ، لافتا الى ان الوضع الراهن يحتم على البيت الكردي تقديم تنازلات من اجل حلحلة الامور بعد الانفراجة داخل البيتين السني والشيعي. 

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