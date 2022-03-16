حزب بارزاني:مساع لإعادة النظر بحصة الإقليم في موازنة 2022

حزب بارزاني:مساع لإعادة النظر بحصة الإقليم في موازنة 2022
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، عن وجود مساء لاعادة النظر بحصة الإقليم في موازنة 2022. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي سليمان شريف، لوكالة الأنباء الرسمية، إنه “تم الاتفاق على الخطوط العريضة للموازنة العامة بشكل عام بأن تكون حصة الاقليم متناسبة مع الكثافة السكانية وهي 17% كما كانت في السابق بدلا من 12.67 بالمئة”.  وأضاف، أن “الاقليم لا يطالب باكثر من النسبة الحقيقية التي يستحقها من الموازنة العامة”، مشدداً على “ضرورة الاعتماد على الاتفاقات السياسية والابتعاد عن المهاترات التي أدت الى الكثير من المشاكل بين المركز والاقليم في السابق”. وأشار إلى أن “البرلمان سيكون مسؤولا في المرحلة المقبلة بأن يقر قانون الموازنة بشكل خاص وعادل وأن تكون حصة الاقليم عادلة”.

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