حزب بارزاني:مسك السلطة في الإقليم من قبل العائلة البارزانية يخدم السنّة والشيعة العرب!

حزب بارزاني:مسك السلطة في الإقليم من قبل العائلة البارزانية يخدم السنّة والشيعة العرب!
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاحد، 9/ 12/ 2018، إن السياسيين الشيعة والسنة لا يمكنهم التعامل الا مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، فيما بين أن تصدر عائلة بارزاني للمناصب المهمة في اقليم كردستان منطقي.وذكر سلام في حديث  صحفي له اليوم، أن “لهذه العائلة امتداد طويل وتاريخ مهم في مقارعة الدكتاتوريات والنضال ضد السلطات الظالمة لذلك هي تحظى بدعم كبير ومقبولية واسعة في اقليم كردستان وعلى اقليميا ودوليا”.وأضاف أن “اغلب القيادات الشيعية والكتل ترى أنه بدون عائلة البارزاني لايمكن التعامل مع ممثلين عن الكرد لان هذه العائلة هي من تمثل حقا طموحات الشعب الكردي وتسعى للحصول على حقوقه”.وأشار إلى أن “قيادات عراقية واسعة ابلغت عدد من المسؤولين الكرد انهم لايمكنهم التعامل الا مع مسعود بارزاني وهذه القناعة توصلت لدى معظم القيادات بعد ان استسلمت للمنطق الذي اختار بموجبه الشعب الكردي هذه العائلة لكي تمثله”.ونفى سلام “وجود تسلط او دكتاتورية او تفرد بالقرارات من قبل مسعود بارزاني وعائلته كما تشير الى ذلك وسائل الاعلام ” لافتاً الى أن “قرار الترشيح للمناصب تم اتخاذه بالتصويت داخل المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الذي يستند على عدة اعتبارات في ترشيحاته”.وكان المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صوت بالاجتماع على تسمية مسرور بارزاني مرشحاً وحيداً للحزب لمنصب رئيس حكومة كردستان ومنح نيجرفان بارزاني منصب رئيس الاقليم بعد اعادة تفعليه خلفاً لمسعود بارزاني.

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