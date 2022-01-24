حزب بارزاني:منصب رئيس الجمهورية ليس “حكراً” لحزب طالباني

حزب بارزاني:منصب رئيس الجمهورية ليس “حكراً” لحزب طالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، عدم وجود توافق مع الاتحاد الوطني بشان مرشح رئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى أن المنصب “ليس ملكاً لأحد”.وقال الناطق باسم الحزب في بيان ، إن “هدف من كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع باقي الأحزاب الكردستانية هو إعداد برنامج كردستاني وإيجاد رأي مشترك حول مستقبل العراق”، واصفاً بيان الاتحاد الوطني الأخير بـ”غير المنصف”.وأضاف البيان، أن “هدفنا هو تشكيل وفد مشترك من كل الاطراف الكردستانية”، مبيناً أن “ممثلي الاتحاد الوطني لم تكن لديهم الصلاحيات لاتخاذ قرار، حيث انسحبوا دون علمنا”.وأشار إلى أن “منصب رئيس الجمهورية هو ليس ملك طرف واحد او شخص واحد”، عاداً “عدم تصويت ممثلي الاتحاد الوطني على هيئة رئاسة البرلمان هو كسر للوحدة”.وأكد على “ضرورة أن يحظى مرشح رئيس الجمهورية بتأييد القوى الكردستانية”.

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