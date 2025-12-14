حزب بارزاني:منصب رئيس الجمهورية من حصتنا لحصولنا على أكثر من مليون صوت في الانتخابات

حزب بارزاني:منصب رئيس الجمهورية من حصتنا لحصولنا على أكثر من مليون صوت في الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كمال كركوكي،الاحد، لعدد من الصحفيين ، إن “منصب رئيس جمهورية العراق من حصة شعب كوردستان ولا يخص حزباً أو طرفاً سياسياً معيّناً”.وأشار إلى أن “شعب كوردستان أدلى برأيه في هذه الانتخابات، والحزب الذي منحه الشعب أكثر من مليون صوت ينبغي أن يكون له دور في اختيار رئيس الجمهورية”.وكان الديمقراطي الكردستاني، قد تجاوز حاجز المليون صوت، في الانتخابات النيابية التي أُجريت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وقتها تخطي الحزب حاجز المليون صوت، كنتيجة أولية، في الاقتراع العام.وكانت مدن إقليم كوردستان، شاركت في عملية الاقتراع العام التي جرت في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، وسط مشاركة مرتفعة نسبياً من قبل مواطني مدن الإقليم.ويلعب الحزب الديمقراطي الكوردستاني دوراً أساسياً في اختيار شخصية رئيس الجمهورية العراقية، الذي جرى العرف السياسي في العراق على أن يكون من حصة المكوّن الكوردي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *