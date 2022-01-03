حزب بارزاني:منصب محافظ كركوك من “حصة الكرد”

حزب بارزاني:منصب محافظ كركوك من “حصة الكرد”
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال، اليوم الاثنين، أن منصب محافظ كركوك يجب أن يعود للكرد.وقال كمال في حديث  صحفي، إن “التغييرات التي تشهدها مناصب المحافظين في الوسط والجنوب مهمة، ويجب أن تكون كركوك مع تلك المحافظات”.وأضاف أن “منصب محافظ كركوك هو استحقاق الكرد، والمحافظ الحالي تولى إدارة المحافظة بظروف غير طبيعية، لذلك يجب عودة المنصب لأصحاب الاستحقاق، وقد أثبتت الانتخابات الأخيرة ثقل الكرد السياسي والانتخابي في المحافظة”.

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