حزب بارزاني:من الصعب تمرير قانون العفو العام وفق تعريف الحكومة للإرهاب

حزب بارزاني:من الصعب تمرير قانون العفو العام وفق تعريف الحكومة للإرهاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، الخميس ، شمول الارهابيين والمشاركين بجرائم القتل بقانون العفو العام المرتقب تمريره . وقال سليمان في حديث  صحفي، “ان، الغرض الاساس من تشريع العفو العام هو إشاعة روح التسامح والعفو عن الابرياء “. وأضاف أن ” القوى السياسية ضد العفو عن الذين ادينوا باحكام قضائية وعلى وفق القانون، مستدركا ان “الذين لم يثبت ادانتهم او تورطهم بجرائم ارهابية يمكن ان تتم مراجعة الاجراءات وفق الأطر القانونية “. ولفت إلى أن ” اطلاق سراح الارهابيين تعد نقطة الخلاف الرئيسة في التعريف الذي جاء من الحكومة ، رافضا بشكل قاطع الموافقة على إطلاق سراح من أدين وفق قانون مكافحة الإرهاب “. 

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