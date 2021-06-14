حزب بارزاني:من يحقق مصالح حزبنا نتحالف معه

حزب بارزاني:من يحقق مصالح حزبنا نتحالف معه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني ، اليوم الاثنين، موقفها من التحالفات السياسية للانتخابات النيابية المقبلة.وقال عضو الحزب سليم همزة في تصريح صحفي، إن ” الكتل السياسية الكردية ستتحالف مع من يمثل مصلحة الإقليم في مختلف المجالات”.وأضاف أن ” الكرد جربوا في السنوات الماضية التحالف مع جميع الكتل السياسية من السنة والشيعة، ولذلك فإنهم الآن يتعاملون مع الواقع، ومن يحقق مصلحة الإقليم”.وأشار همزة إلى أن ” السياسية عبارة عن مصالح متبادلة بين الأطراف”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني أجرى حوارات مع الصدريين، ولا نعلم هل توصلت هذه التحالفات إلى تفاهمات أم لا”.وأوضح همزة أن ” من حق الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد تحالفات مع أي جهة سياسية، إلا أن تحالفها لن يكون ممثلاً للكرد، لكونه لا يمتلك سوى 25 مقعداً في مجلس النواب العراقي”، لافتاً إلى أن “لدى الاتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعداً، ولدى بقية الأحزاب الكردية 15 مقعداً، بالتالي فإن أي تحالف يجب أن يكون مع هؤلاء مجتمعين”.وأشار إلى أن “أي تحالف سياسي للكرد يجب أن يكون بين الأحزاب الكردية التحالف وتلك الجهة”.

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