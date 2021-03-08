حزب بارزاني:نأمل “مرونة”من القوى السياسية في بغداد لتمرير الموازنة

حزب بارزاني:نأمل “مرونة”من القوى السياسية في بغداد لتمرير الموازنة
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي، ريبوار بابكئي، اليوم الاثنين، أن الإقليم ما يزال ملتزما التزاما تاما بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية.وقال بابكئي في حديث  صحفي، إن “التزام الإقليم لاعلاقة له بارتفاع سعر النفط وتجاوزه 70 دولارا للبرميل الواحد، وتأخير تثبيت الاتفاق يعود للحكومة الاتحادية والكتل السياسية التي تريد استخدام الموضوع للتنافس الانتخابي”.وأضاف أنه “مهما بلغ سعر النفط فإن الإقليم ملتزم بتسليم 250 ألف برميل من النفط ولن يتراجع عن ذلك ونأمل أن تكون هنالك مرونة من الأطراف السياسية وذلك من آجل تمرير الموازنة بأقصى سرعة”.وتحدث عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، الاثنين الماضي، عن آخر تطورات التفاهمات الجارية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الاقليم، بشأن حصة كردستان في الموازنة العامة الاتحادية  لسنة 2021.وقال عثمان كريم، في حديث صحفي: “كان من المفترض أن يزور حكومة الإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني العاصمة بغداد يوم أمس، ولكن عدم وجود أي رد من قبل الكتل السياسية في بغداد حيال المقترحات الكردية، حال دون ذهاب الوفد”.وأضاف كريم، أن “المشكلة الآن سياسية، ونحن ننتظر الانفراجة بخصوص الفقرة 11 الخاصة بحصة الإقليم التي هي أساس ومحور الخلاف”، مشيرا الى وجود “احتمالية لذهاب الوفد الكردي خلال اليومين المقبلين، ولكن ذلك متعلق بوجود إشارة إيجابية من الكتل السياسية الفاعلة في البرلمان، وعلى رأسها سائرون والفتح”.

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