حزب بارزاني:نتظر التوافق الشيعي لتشكيل التحالفات

حزب بارزاني:نتظر التوافق الشيعي لتشكيل التحالفات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنتظر القوى الكوردية لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بين هذه القوى لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للعرف السياسي والاستحقاق الانتخابي.ويقول مستشار رئيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني مسعود حيدر في حديث صحفي، إن “الكورد ينتظرون ما ستؤول اليه التفاهمات الشيعية حيث لا يمكن لنا التخندق مع احد الاطراف داخل البيت الشيعي اذ ان الاصطفاف مع أحد الطرفين ( الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، الاطار التنسيقي بقيادة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي) قد يعقد المشاكل ونرى من الأفضل أن يصل الاخوة داخل البيت الشيعي الى توافق في تشكيل الحكومة ومن ثم سيكون هناك دور للاطراف الاخرى إزاء شكل الحكومة سواء المكون الكوردي او السني”.ويضيف، أن “الكورد على تواصل مع الجميع وهناك رؤى مشتركة سواء من الاخوة في التيار الصدري او من دولة القانون لكن نبقى بانتظار التفاهم الشيعي ليصار لتسمية وفد كوردي للتفاهم مع الجهة التي ستشكل الحكومة”.وعن امكانية تدخل الكورد كطرف وسيط لتقريب وجهات النظر بين الأقطاب الشيعية ( تيار الصدر – دولة القانون ) أوضح حيدر، “لدينا تواصل مع جميع الجهات للتوصل الى تفاهمات”.

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