حزب بارزاني:نجحنا بإفشال طلب حزب طالباني من منع مسرور التصرف بإيرادات الإقليم النفطية وغيرها

حزب بارزاني:نجحنا بإفشال طلب حزب طالباني من منع مسرور التصرف بإيرادات الإقليم النفطية وغيرها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الاحد عن افشاله مخطط للاتحاد الوطني الكردستاني عن اقليم كردستان.وذكر النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني في مؤتمر صحفي مع نواب الكتلة داخل مجلس النواب انه “تم اليوم افشال مخطط حزب الاتحاد الوطني الكردستاني باستقطاع محافظة السليمانية من إقليم كردستان وهي مخالفة تماما للدستور العراقي”.واضاف ” لا يمكن وفق الدستور التعامل بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية مع أي محافظة من محافظات إقليم كردستان او قضاء او ناحية كما لا يمكن للحكومة الاتحادية ارسال أي من المبالغ المالية لاي من محافظات الإقليم الا من خلال طريق حكومة إقليم كردستان”.وتابع “سوف نستمر بالتصويت على باقي مواد قانون الموازنة بالاتفاق مع هادي العامري الذي وجه بتنفيذ رغبات حزبنا بارزاني.

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