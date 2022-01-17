حزب بارزاني:نحن في عربة قطار واحدة مع الإطار التنسيقي

حزب بارزاني:نحن في عربة قطار واحدة مع الإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني, الاثنين , ان قطار الحزب لا يغادر الاطار التنسيقي ولا التيار الصدري وان المحطة الأخيرة ستجمعنا جميعا, مبينا ان زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى اربيل ستكون مثمرة.وقال القيادي في الحزب النائب محما خليل في تصريح صحفي, ان “لغة الحوارات والتفاهمات يجب ان تعلو في ظل وجود أزمات وتحديات”، مبينا ان “زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى أربيل بالتأكيد ستكون مثمرة ومنتجة خاصة وان أبواب البارزاني مفتوحة امام الجميع ” .وأضاف ان “قطار الحزب الديمقراطي الذاهب للعملية السياسية لا يغادر الاطار التنسيقي ولا التيار الصدري وان محطتنا الأخيرة واحدة وستجمع الكل”.وأوضح خليل، أنه “ليس من مصلحة الجميع تشظي أي بيت من البيوتات العراقية ولابد من العمل سوية لايجاد التوافق لانه في حال خراب أي بيت فانه يعني خراب جميع البيوتات”.وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اكد في تصريح سابق، اليوم، ضرورة مشاركة الاطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، مشددا على أهمية حصول توافق شيعي.

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