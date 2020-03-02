حزب بارزاني:نحن مع “الخيار الشيعي”لأي مرشح جديد لرئاسة الوزراء

أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيار طاهر، الاثنين (02 آذار 2020)، أن حزبه ليس لديه مشكلة مع أي شخصية معينة تختارها الكتل الشيعية لرئاسة الوزراء، وذلك بعد اعتذار المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال طاهر في حديث صحفي، إن “مشكلتنا ليست مع شخص رئيس الوزراء، ولو تعامل محمد توفيق علاوي مع الكرد بطريقة إيجابية لتعاونا معه”، مبيناً أن “علاوي كان يريد الاستفراد بقراره مع كتل سياسية معينة”.

وأضاف، أن “الكرد لن يعترضوا على أي شخصية يتم ترشيحها من قبل الكتل الشيعية”، مؤكداً أن “الأحزاب الكردية ستتعاون معها شرط أن يتعامل مع الكتل الكردستانية بطريقة مناسبة”.

ولفت طاهر، إلى أنه “على رئيس الوزراء الذي سيتم تكليفه مستقبلاً التعامل مع كردستان ككيان دستوري له حكومة وبرلمان تم انتخابها بصورة شرعية، ويحافظ على حقوق المواطنين في الإقليم”.