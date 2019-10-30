حزب بارزاني:نحن مع شخصية لديها القدرة على قيادة العراق بالاتجاه الصحيح

حزب بارزاني:نحن مع شخصية لديها القدرة على قيادة العراق بالاتجاه الصحيح
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حزب الاتحاد الكردستاني، آرام جباري، اليوم الأربعاء، أن حل الأزمة في العراق لن ينتهي باستبدال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال جباري، في حديث صحفي، ان “الاتحاد يقف مع مطالب المتظاهرين وبنفس الوقت في حال تم الاتفاق على تغيير الحكومة فنحن ليست لدينا مشكلة في حال تم الاتيان بشخصية متزنة لديها قدرة التعامل مع الأزمات وايجاد حلولا لمشاكل البلد المستعصية “.وأضاف أن “الأزمة لن تحل بخروج رئيس الوزراء الحالي وعلى الأحزاب المتصدية للمشهد السياسي أن تتفق على خارطة عمل جديدة أي رئيس حكومة من العمل بنجاح لآن الأخطاء الموجودة هي نتيجة لتراكمات السنوات السابقة”. 

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